Chlorgas in Berliner Grundschule ausgetreten

An der Galilei-Grundschule in Berlin-Kreuzberg hat es am Montagvormittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Aus einer undichten Gasflasche war Chlorgas ausgetreten, wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte.

Die Schule musste evakuiert worden, 400 Schüler seien unverletzt aus dem Gebäude herausgeführt worden. Nachdem Spezialeinsatzkräfte den Behälter schließen konnten und die angrenzenden Bereiche gelüftet wurden, konnten die Kinder und das Lehrpersonal wieder in das Schulgebäude zurückkehren.