Matthias Schüller Berlin Donnerstag, 03.01.2019 | 18:57 Uhr

Ich kann den Sinn, die Kirche derart umgestalten zu wollen, nicht verstehen. Gerade das Loch im Boden und die Unterkirche waren für mich, als ich noch Tourist in Berlin war, interessant. Aber auch als Berliner ging ich gerne nach unten. Was soll es bringen, wenn der Altar in der Mitte plaziert wird? Während einer Messe nur den Rücken des Pfarrers zu sehen ist, meines Erachtens nach, sehr komisch. Warum muss wieder so eine Menge Geld für Unsinn ausgegeben werden? Eine sinnvolle Reparatur und Ausbesserung der Schäden reicht doch vollkommen.

Was ich auch sehr eigenartig finde, dass dieser Kultursenator Anweisungen dazu gibt, Bedenken des Denkmalschutzes einfach außen vor zu lassen. Naja, die Kommunisten haben es ja nicht so mit historischen Gebäuden...