Der Bezirk Mitte spricht von katastrophalen Zuständen in einem Obdachlosencamp in der Nähe des Hauptbahnhof. Trotz Aufforderungen hätten die Menschen das Lager nicht aufgegeben. Nach Bürgerbeschwerden griff nun das Ordnungsamt durch.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Berlin-Mitte haben ein Obdachlosencamp im Ulap Park in der Nähe des Hauptbahnhofs geräumt. Wie die Bezirksverwaltung Mitte am Freitag mitteilte, fand die Räumung bereits am Mittwoch statt, nachdem sich eine Gruppe Obdachloser trotz Aufforderungen geweigert habe, das Gelände zu verlassen.