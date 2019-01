Ein Gefangener hat am Silvesterabend versucht, aus der Justizvollzugsanstalt Berlin-Moabit auszubrechen. Der 21-jährige Untersuchungshäftling hatte die Lärmkulisse der Silvesternacht genutzt, um die ein vergittertes Zellenfenster aus der Wand zu drücken, sagte ein Sprecher der Justizverwaltung am Mittwoch dem rbb.

Der Fluchtversuch am Silvesterabend im Gefängnis in Moabit erinnere an die Serie von Ausbrüchen vor einem Jahr, so der CDU-Rechtspolitiker Sven Rissmann. Das neue Sicherheitskonzept von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) scheine "unzureichend und lückenhaft". Die CDU werde das Thema in der nächsten Sitzung des Rechtsausschusses diskutieren.

"Wie kann es sein, dass ein vergittertes Zellenfenster einfach herausgedrückt werden konnte und dass das Knallen von Silvesterfeuerwerk zu Fehlalarmen führt", so Rissmann. Laut Justizverwaltung wurde durch Feuerwerkskörper in der JVA Moabit etwa 100 Mal Fehlalarm ausgelöst. Rissmann wollte ebenso wissen, warum die Fenster der Hafträume erst jetzt überprüft würden, obwohl sie schon vor fünf Jahren eingebaut worden seien. Damals war Thomas Heilmann (CDU) Justizsenator in Berlin.

Der FDP-Abgeordnete Holger Krestel forderte: "Dirk Behrendt ist jetzt in der Pflicht das zu tun, was schon nach den Ausbrüchen in Plötzensee notwendig gewesen wäre: Die Berliner JVAen umfassend auf ihre bauliche Tauglichkeit zu untersuchen und dem Parlament darüber zu berichten."