In der Nacht zu Montag beginnen in Berlin-Mitte die Umbauarbeiten des Molkenmarkts. Dazu wird es zu Einschränkungen auf dem Mühlendamm kommen. In Richtung Alexanderplatz wird der Verkehr auf zwei Fahrstreifen verengt, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilte [externer Link] . In der folgenden Nacht von Montag auf Dienstag wird die Gegenfahrbahn Richtung Potsdamer Platz verengt. Voraussichtlich bis Ende Juli sollen dann jeweils nur zwei Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung stehen.

Mit Einschränkungen in dieser Gegend müssen Autofahrer in den kommenden Jahren allerdings öfters rechnen. Zwischen dem Roten Rathaus und dem Alten Stadthaus soll der ursprüngliche Stadtplan Berlins wiederhergestellt werden, so wie er bis zum Zweiten Weltkrieg existierte. Zukünftig soll die Grunerstraße näher am Roten Rathaus entlang verlaufen und in einer T-Kreuzung in der Spandauer Straße enden. Auch die Führung des Mühlendamms wird geändert, wodurch am Molkenmarkt eine langgezogene Kurve entstehen wird.