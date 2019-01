Ende vergangener Woche war an der Oderstraße in Berlin-Neukölln eine schwer verletzte junge Frau gefunden worden. Offenbar hatte sie einen Kopfschuss erlitten und starb wenige Stunden später im Krankenhaus. Nun wurden zwei Verdächtige gefasst.

Eine Woche nach den tödlichen Schüssen auf eine 25-Jährige in Berlin-Neukölln sind am Mittwoch und Donnerstag zwei verdächtige Personen vorläufig festgenommen worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft am am Donnerstag auf Twitter mit.