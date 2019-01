In Nordrhein-Westfalen ist ein Mann festgenommen worden, der im Dezember in Berlin einen Polizisten angefahren und verletzt haben soll. Der 22-Jährige sei am Montag in Düsseldorf gefasst worden, nachdem ein Zeuge den mit Haftbefehl Gesuchten erkannt und die Polizei alarmiert hatte, teilten die Berliner und die Düsseldorfer Polizei am Dienstag mit.