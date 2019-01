In Brandenburg liegen Zäune für Wildschweine schon bereit

Ob Schutzzäune in Dänemark oder höhere Abschussquoten in Polen: Die Nachbarländer ergreifen bereits Maßnahmen gegen die Schweinepest. Und obwohl in Brandenburg noch kein Grund zum Handeln besteht, gibt es bereits konkrete Überlegungen. Von Monika Kophal