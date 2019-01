Seit Jahren sucht die Berliner Polizei verzweifelt nach Nachwuchs. Weil es zu wenige Bewerber gibt, müssen die Fristen regelmäßig verlängert werden. Nun will Polizeichefin Slowik vor allem um Frauen werben - und dazu das Social-Media-Angebot ausbauen.

Zuwachs für das sechsköpfige Social-Media-Team sei Teil des Stellenpakets, mit dem sie in die Haushaltsverhandlungen gehe, sagt Slowik - unter anderem, um die Kommunikation mit den Bürgern zu stärkern und für eine "transparentere unmittelbare Berichterstattung" zu sorgen.

So ist seit einigen Wochen auf dem YouTube-Kanal der Berliner Polizei auch die 29-jährige Helena zu sehen. Die Beamten-Anwärterin freut sich über ihre neue Uniform: "Du guckst dich im Spiegel an und denkst, ja, du hast alles richtig gemacht. [...] Du wirst Polizistin." Zum Thema Uniform erklärt Helena zum Beispiel, dass lange Haare zum Zopf gebunden werden müssten und dass es sowohl Sommer- als auch Winterhosen gebe.

Das sei Teil einer "Frauenoffensive", sagt die Polizeipräsidentin. Dabei werden ganz gezielt eine gewisse Altersgruppe angesprochen: "Vor allem die Nachwuchsgewinnung richtet sich an die, die ja fast nur noch über Social Media kommunizieren und sich informieren." Insgesamt mehr als 50.000-mal seien die verschiedenen Helena-Videos bisher angesehen worden.



Nachholbedarf bei der Gewinnung von Frauen sieht Slowik vor allem im mittleren Dienst, also bei den uniformierten Polizisten, die in den Hundertschaften und auch auf den Abschnitten arbeiten. Der Frauenanteil dort liege bisher bei nur rund 20 Prozent, sagte sie der Nachrichtenagentur dpa.