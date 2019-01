Die Polizei hat am Freitagabend zwei mutmaßliche Trickbetrüger in einem Hotel in Halensee und in Gesundbrunnen in der Steegerstraße festgenommen. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen. Das teilte die Berliner Polizei am Samstag mit.

Die 25- und 26-jährigen Hauptbeschuldigten gehören demnach einer neunköpfigen Betrügerbande an, zu welcher die Polizei nach eigenen Angaben bereits seit 2018 ermittelt. Sie sollen sich vorzugsweise am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben und insbesondere von Senioren Wertgegenstände und Bargeld erbeutet haben. Eine Identifizierung der beiden Hauptverdächtigen gelang den Angaben zufolge mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Stuttgart.