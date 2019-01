Die S-Bahn Berlin nutzt den Messengerdienst WhatsApp, um ihre Wagen und Bahnhöfe zu entmüllen - Fahrgäste können Verunreinigungen per Nachricht melden. Die S-Bahn verspricht schnelle und unbürokratische Reaktion - also Reinigung. Martin Spiller hat es ausprobiert.

Eine solche Wagennummer findet sich zum Beispiel an der Stirnseite im Innenraum eines jeden Wagens.

Das kann sich nun auszahlen. Schnell ein Foto gemacht - und eine Nachricht dazu getippt: "Jede Menge Müll in Wagen 480 019-9! Sieht gar nicht schön aus."

Anhand der Wagennummer kann das Team nun den genauen Verlauf des Fahrzeugs orten und die Reinigungskräfte am Endpunkt der Fahrt informieren, sagt Sandra Spieker, Sprecherin der S-Bahn-Berlin: "Die Nachrichten laufen direkt im Kundencenter von DB Station und Service auf. Die Prüfen dann die Infos: Auf welcher Linie ist der Kunde unterwegs, und in welchem Wagen ist der Dreck." Anschließend wird das Reinigungspersonal an der Endhaltestelle informiert - der sogenannte Wendereiniger.

Eine Ausnahme bildet die Ringbahn. Denn wo es gar eine Endhaltestelle gibt, werden Verschmutzungen "Unterwegsreinigern" übermittelt. Die steigen dann zwischen Hohenzollerndamm und Heidelberger Platz in den Zug und säubern den entsprechenden Wagen im laufenden Betrieb - während der Fahrt.

Abschließend soll der Kunde über die erfolgte Reinigung informiert werden: "Wir haben ihren Müll beseitigt." So oder ähnlich könnte das lauten. Überprüfen kann ich’s nicht, weil eine solche Erfolgsmeldung nie ankam. Macht nichts, das gute Gefühl bleibt. Ich bin mir auch so sicher: Der Wagen rollt jetzt sauber irgendwo durch Berlin und Brandenburg. Andere Fahrgäste werden es mir irgendwie danken.