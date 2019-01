Er soll zwei obdachlose Männer mit Benzin übergossen und angezündet haben - nun kommt der 48-Jährige in Berlin vor Gericht. Gut sechs Monate nach dem Brandanschlag am S-Bahnhof Berlin-Schöneweide beginnt am Dienstag vor dem Landgericht der Prozess gegen den Mann unter anderem wegen Totschlags und versuchten Totschlags. Der Angeklagte soll die Opfer im Juli 2018 nach einem Streit aus Wut attackiert haben.