"Das ist die reinste Katastrophe hier" - 116 Kita-Plätze in Tempelhof auf einen Schlag gekündigt

30.01.19 | 08:53 Uhr

Die Kita-Krise in Berlin hat einen neuen Höhepunkt erreicht: Weil viele Erzieherinnen dauerhaft erkrankt sind, wurden in Tempelhof die Plätze von 116 Kindern gekündigt. Der Betreiber hat sich offenbar übernommen. Die Eltern sind fassungslos. Von Daniel Marschke

Vor vier Jahren war die Welt an der Burgemeisterstraße noch in Ordnung: Unweit des Tempelhofer Hafens machte eine neue Kita auf, und für viele Eltern waren die "Notenzwerge" ein wahrer Segen - denn der private Betreiber bot im Krippen- und Elementarbereich zahlreiche Plätze an. Im Sommer 2018 wurde das Angebot sogar noch aufgestockt, auf 221 Plätze - eine große Entlastung für den unter Druck stehenden Kita-Markt im Südwesten Berlins.

Doch vor wenigen Tagen kam das böse Erwachen: Kurzfristig flatterte den Eltern von 116 Kindern ein Kündigungsschreiben ins Haus. Demnach wird der 28. Februar für sie ihr letzter Kita-Tag bei den "Notenzwergen" sein, einem "Hort der Kreativität", wie es in der Eigenwerbung von Rahn Education heißt, einem gemeinnützigen Unternehmen, das seit 90 Jahren private Schul- und Bildungsangebote entwickelt.

"Lieber in der städtischen Kita geblieben"

Für Elternvertreterin Ildiko Tapaszi ist die Kündigung "die reinste Katastrophe". Die Alleinerziehende ist Mutter von sechs Kindern, wobei die beiden jüngsten, zwei Söhne im Alter von zwei und fünf Jahren, ebenfalls betroffen sind. "Hätte ich gewusst, was mich bei den 'Notenzwergen' erwartet, wäre ich mit meinen beiden Jungs in der städtischen Kita geblieben", sagte die 34-Jährige am Dienstag rbb|24. Doch der Weg zur neuen Einrichtung war deutlich kürzer, und außerdem lagen die "Notenzwerge" in der Nähe der künftigen Grundschule. Die Folgen der jetzt ausgesprochenen Kündigungen sind für die sechsfache Mutter immens: Zwar hat sie inzwischen zwei neue Kitaplätze gefunden, doch die sind in Marienfelde, so dass sich die Fahrtzeit von 25 auf 60 Minuten mehr als verdoppelt.

Kita-Kündigung könnte Abi-Prüfung gefährden

Für Tapaszi ist das äußerst hinderlich, denn sie macht gerade Abitur, um auf dem zweiten Bildungsweg Lehrerin zu werden. Will sie am Nachmittag ihre Kinder von der neuen Kita pünktlich abholen, muss sie ihren Unterricht früher verlassen - eine existenzgefährende Einschränkung. Möglicherweise kann sie ihr Abitur unter diesen Umständen gar nicht mehr nachholen - und würde für ihre beiden Kita-Kinder damit auch rund 500 Euro Betreuungszuschuss verlieren. Auf Rahn Education ist sie daher nicht gut zu sprechen: "Die haben sich hier bei der Eröffnung extrem gut verkauft - und ich habe mich belabern lassen."

20 Krankmeldungen auf einen Schlag

Spätestens mit der "medienwirksamen Eröffnung" von "Haus 2" im Sommer 2018 habe die Leidenszeit für Kinder, Eltern und Mitarbeiter begonnen, sagt Tapaszi. Die Zahl der Erzieherinnen habe mit der steigenden Zahl der Kinder nicht mithalten können. Immer häufiger seien Erzieherinnen und Erzieher krank geworden. Die Stimmung zwischen Geschäftsleitung und Angestellten habe sich zunehmend verschlechtert. Auch Fälle von Mobbing habe es gegeben, berichtet die Elternvertreterin.

In der Folgezeit seien immer wieder die Öffnungszeiten verkürzt worden, mehrmals hintereinander sei die Kita tagelang geschlossen gewesen. "Die Erzieherinnen waren überlastet und sind psychisch an ihre Grenzen gekommen", sagt Tapaszi. Im Sommer habe es Fälle gegeben, bei denen sich eine Erzieherin um 40 Kinder kümmern musste. Dabei liegt der im Land Berlin geltende Personalschlüssel bei Kleinkindern bei 4,5 und im Elementarbereich (bei über Dreijährigen also) bei acht Kindern pro Erzieherin. Im Herbst hätten sich die Eltern der Kita "Notenzwerge" dann erstmals an die Kitaaufsicht gewandt - doch die Lage sei weiter eskaliert. Ende Oktober dann hätten sich 20 Erzieherinnen auf einmal krank gemeldet - kein Zufall, wie Ildiko Tapaszi meint.

Die gemeinnützige Rahn Education bestätigt den hohen Krankenstand. Seit September seien "17 bis 20 Erzieherinnen durchgehend krankgemeldet" sagte Geschäftsführer Gotthard Dittrich rbb|24 am Dienstag. Damit sei es nicht möglich, das Betreuungsangebot im bisherigen Umfang aufrechtzuerhalten. Wieso es so viele Krankmeldungen gebe, könne er nicht sagen. "Einen rauen Ton kann ich nicht feststellen", so der Bildungsmanager.

"Unsere Mitarbeiterinnen brechen immer gleich zusammen"

Dittrich ist seit 29 Jahren bei der heute in Leipzig ansässigen "Schulgesellschaft", deren Geschichte eng mit dem Namen von Paul Rahn verbunden ist. Dieser gründete bereits 1929 eine Privatschule in Berlin. Heute beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 730 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 35 "Bildungsorten" in Deutschland, Polen, Russland, auf Mallorca und sogar in Ägypten. In Berlin allerdings ist Rahn Education bisher nur mit den "Notenzwergen" vertreten - einer Kita, die auf musikalische Früherziehung und Kreativität setzt.

Warum es ausgerechnet dort so schlecht läuft, kann Rahn-Chef Dittrich nicht sagen. "Wir haben alles getan, um qualifizierte Mitarbeiteinnen einzustellen", berichtet der 64-Jährige. Nach vier Jahren müsse er aber feststellen, "dass Berlin eine andere Welt ist", vor allem bezogen auf die "Belastbarkeit der Erzieherinnen", meint Dittrich und schiebt damit einen Teil der Schuld auf die Angestellten. "Verstehen Sie mich nicht falsch", sagt der Rahn-Geschäftsführer, "aber wenn Eltern sich beklagen, brechen unsere Mitarbeiterinnen immer gleich zusammen". Das Ganze sei "eine außerordentlich bedauerliche Entwicklung".

Zahl der Erzieherinnen reicht bei weitem nicht aus

Dass der Betrieb bei den "Notenzwergen" in dieser Form nicht aufrechterhalten werden kann und gegen alle Vorschriften verstößt, wurde am Montagabend bei einer Elternversammlung deutlich. Demnach fehlen derzeit im Schnitt gut 18 Erzieherinnen oder Erzieher. Diese könnten - gemessen am gültigen Personalschlüssel - rund 108 Kinder betreuen. Aus Sicht des Betreibers und auch aus Sicht der Senatsbildungsverwaltung sind Kündigungen daher unausweichlich gewesen.



Schwarze Schafe sind nicht auszuschließen

Einen vergleichbaren Fall habe es bisher in Berlin nicht gegeben, sagte Iris Brennberger, die für Jugend und Familie zuständige Sprecherin von Bildungs- und Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Dienstag rbb|24. Die zuständigen Stellen beim Jugendamt von Tempelhof-Schöneberg und der Berliner Kitaaufsicht seien informiert gewesen. Demnach ist die Lage der Kita seit November "extrem schwierig" gewesen. Versuche des Trägers gegenzusteuern, hätten nicht funktioniert oder seien "zu spät" erfolgt. "Es gab zahlreiche Kündigungen, Beschäftigte von Zeitarbeitsfirmen wechselten, hinzu kamen Krankheitsfälle", fasst Brennberger zusammen. Ob der Träger möglicherweise selbst die Schuld an der Misere trägt, ob Mitarbeiterinnen gemobbt oder unter Druck gesetzt worden seien - dazu will sich die Bildungsverwaltung nicht äußern. Unter den privaten Trägern gebe es viele, die die Kitalandschaft "ungemein bereichern", sagt Brennberger. Bei der Vielzahl der Anbieter sei aber nicht auszuschließen, "dass es auch schwarze Schafe gibt" und "dass sich Träger finden, die auf Profit aus sind oder sich verkalkulieren". Manche Unternehmen würden Kindertagesstätten in Berlin für "Goldminen" halten, die vielfältigen Anforderungen aber unterschätzen.



Senatsverwaltung strebt "Auffanglösung" an

Wichtig sei es nun, eine "Auffanglösung" für die betroffenen Eltern und ihre Kinder zu finden, zum Beispiel durch den Kita-Eigenbetrieb Südwest, also die städtischen Kitas im Südwesten Berlins, die einzelne Kinder aufnehmen könnten - oder durch das "Nanny-Schreiben", also die staatliche Finanzierung privater Kinder-Betreuung.

Die Senatsverwaltung, das Jugendamt, die Kitaaufsicht und die beteiligten Einrichtungen müssten schnellstmöglich ein "Hilfspaket" schnüren, das Eltern und Kindern auch wirklich hilft, sagte Brennberger. Erster Ansprechpartner dafür sei das Jugendamt des Bezirks Tempelhof-Schöneberg [externer Link]. Die "negative Dynamik", die bei den "Notenzwergen" in Tempelhof in den vergangenen Monaten entstanden sei, müsse auf jeden Fall so schnell wie möglich unterbrochen werden.

Betreiber gibt "strategische Fehler" zu

Auch am Betreiber, der Rahn Education, sind die Vorgänge der vergangenen Monate nicht spurlos vorübergegangen. Selbst die Kitaleitung wurde ausgetauscht. Geholfen hat das offenbar nicht. "Strategische Fehler" seien nicht auszuschließen, sagt Geschäftsführer Gotthard Dittrich. Die Eröffnung von "Haus 2" im Sommer 2018 sei "nur zum Teil geglückt", gibt er unumwunden zu. "Vielleicht haben wir zu spät gemerkt, dass wir nicht mehr Kinder hätten aufnehmen dürfen." Wenn sich die Lage nicht bald stabilisiere, würde er den Standort in der Burgemeisterstraße sogar aufgeben und sich an der Suche nach einem neuen Träger beteiligen. In jedem Fall sei die Hauptstadt ein schwieriges Pflaster. "Ein weiteres Berlin-Abenteuer wird es nicht geben", sagte Dittrich.

