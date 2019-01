Berliner brauchen weiter Geduld in der Notruf-Warteschleife

Die durchschnittliche Wartezeit beim Notruf der Nummer 110 der Berliner Polizei hat sich wieder etwas verkürzt. Im Jahr 2018 mussten Anrufer im Schnitt 14 Sekunden lang in der Warteschleife ausharren, bis ihr Anruf entgegengenommen wurde.

Lange Warteschleifen-Zeiten in Berlin

In Zeiten mit vielen Notrufen oder zu wenig Personal in der Zentrale müssten einzelne Anrufer auch mal viel Geduld haben, hieß es.

In den Jahren 2014 bis 2017 lag die Wartezeit je zweimal bei 11 (2014 und 2015) und 16 Sekunden (2016 und 2017) im Schnitt. Die Senatsinnenverwaltung korrigierte bei dieser Gelegenheit den Durchschnittswert von 2017 von 13 auf 16 Sekunden.

Um die Feuerwehr per Notrufnummer 112 zu erreichen, mussten die Berliner mit 20,7 Sekunden 2018 etwas länger als im Jahr 2017 (20,6 Sekunden) warten. Die längste Wartezeit betrug hier 10:38 Minuten.

Auch hier gab es den Hinweis, dass die Wartezeiten in Einzelfällen beträchtlich von den Durchnittswerten abweichen könnten. So hing 2017 ein Anrufer mehr als 18 Minuten in der Leitung, bis sein Anruf von der Feuerwehr-Einsatzzentrale angenommen werden konnte. Die 112 war damals völlig überlastet, weil Sturmtief Xavier über der Stadt wütete.