Verdächtiger stellt sich nach Messerangriff in Berliner Club

Einen Tag nach einem Messerangriff in einem Club in Berlin-Wedding hat sich der mutmaßliche Täter gestellt.

Club in Berlin-Wedding

Der 31-Jährige sei am Montagnachmittag wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft gekommen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft auf Twitter mit. Bei dem Angriff war ein 23-Jähriger schwer verletzt worden, er ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Der junge Mann war am Sonntagmorgen im Eingangsbereich des Clubs in der Reinickendorfer Straße mit einer Stichverletzung in der Brust entdeckt worden. Vor Ort wurde er reanimiert, im Krankenhaus schließlich notoperiert.

Weitere Informationen zum Motiv und Tathergang teilten die Ermittler bislang nicht mit. Eine Mordkommission ermittelt.