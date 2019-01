Heute vor 50 Jahren: Hitparade feiert Premiere in Berlin

Damit begann eines der wohl erfolgreichsten Kapitel der deutschen Fernsehgeschichte: Bis zu ihrem Ende im Jahr 2000 wurde die Hitparade fast 32 Jahre lang in verschiedenen Versionen ausgestrahlt. Insgesamt wurden 368 Ausgaben produziert.

Es war der 18. Januar 1969: Pünktlich um 18.50 Uhr ging die erste Ausgabe der ZDF-Hitparade auf Sendung - live aus den Union-Film-Studios in Berlin-Tempelhof, präsentiert von Dieter Thomas Heck.

Schon zuvor hatte er beim Saarländischen Rundfunk "Die Deutsche Schlagerparade" moderiert. Nun präsentierte er die Schlagerstars der 60er-, 70er- und 80er-Jahre im Fernsehen - von A wie Adam & Eve bis Z wie Frank Zander. Dabei hielt Heck immer eisern an dem Grundsatz fest, dass in der Hitparade ausschließlich Deutsch gesungen werden darf.

Bis heute bleibt die Erinnerung an die ZDF-Hitparade für die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer wohl mit dem Namen von Dieter Thomas Heck verbunden. Der Kult-Moderator präsentierte die Schlagersendung fast 16 Jahre lang. Seinen Abschied feierte Heck, der eigentlich Carl-Dieter Heckscher hieß, am 15. Dezember 1984.

In Erinnerung bleibt Heck nicht nur als ausgesprochener Schlagerfan, sondern auch als einer der wortgewandesten Moderatoren im deutschen Fernsehen. Sein Talent als Schnellsprecher bewies er regelmäßig am Ende der Sendung, wenn er den (nicht im Bild gezeigten) Abspann in atemberaubender Geschwindigkeit von einem Zettel ablas.