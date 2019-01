Seit Jahren bietet der Verein "Party-Club-Berlin Freizeitkulturgestaltung" Feiern für Jugendliche ab 14 Jahren an. Sie finden laut Veranstalter im geschützten Raum statt, ausgebildete Betreuer und Pädagogen kümmern sich um die Jugendlichen, so das Konzept. Alkohol wird entweder gar nicht ausgeschenkt, oder zumindest kein harter. Vom Senat wurde der Verein sogar "zum anerkannten Träger der Jugendhilfe" ernannt. Recherchen der rbb-Abendschau haben nun allerdings ergeben, dass Fotos, die auf den sogenannten Berliner Schulpartys gemacht wurden, von den Teilnehmern nur angeschaut werden konnten, wenn sie sich vorher auf der fragwürdigen Dating-Plattform Findering registriert hatten.

Ein entsprechender Hinweis kam von Christian Jagusch, dessen 14-jährige Tochter, wie viele andere Schülerinnen und Schüler in Berlin, eine sogenannte Schulparty besuchen wollte. Als er sich im Internet informieren und auf der Homepage des Veranstalters Fotos früherer Partys anschauen wollte, landete er über einen Link auf der Seite von Findering. Obwohl das Portal es in seinen Jugendschutzbestimmungen "strengstens untersagt", Abbildungen oder Beschreibungen "sexuell orientierter und erotischer Natur" zu veröffentlichen, präsentieren sich dort junge Mädchen, teils in sexy Posen. "Tinder für Kinder", nennt es Jagusch.

Andreas Niggestich von "Digital - voll normal?!" des Caritasverbandes Berlin rät den Eltern auch vor dem Hintergrund dieses Falls, genau zu beobachten, was sich Jugendliche im Netz anschauen und wo sie sich anmelden. Nur so könnten Kinder vor Missbrauch am eigenen Bild geschützt werden. Zudem müsse ihnen klargemacht werden, wo ihre Bilder im schlimmsten Fall landen können, sagte er in der rbb-Abendschau.