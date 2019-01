In seiner Predigt am Sonntag in der Berliner Marienkirche warb der 51-jährige Theologe für Offenheit und einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft. Er rief dazu auf, sich gegen Antisemitismus zu engagieren. Ein "Aufflammen von Judenfeindschaft" dürfe nicht hingenommen werden.

Christian Stäblein stammt aus Niedersachsen und ist seit August 2015 Propst der Landeskirche.

Die zehnjährige Amtszeit von Markus Dröge als Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz endet im November. Für die Nachfolge bewerben sich neben Stäblein noch zwei weitere Bischofskandidaten vor. Am 10. Februar folgt ein Gottesdienst mit der Theologin Heidrun Dörken aus Frankfurt am Main, am 24. Februar stellt sich der Hildesheimer Theologe und Kirchenmusiker Jochen Arnold vor. Über die Nachfolge soll im April entschieden werden.