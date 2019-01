Ein Reisender hat am Flughafen Berlin-Schönefeld versucht, eine Boa in seiner Hose zu schmuggeln. Den Mitarbeitern der Sicherheitskontrolle fiel auf, "dass er etwas in seiner Hose mitführte, das dort nicht hingehörte", teilte das Hauptzollamt Potsdam am Montag mit.



Der 43-jährige Mann wollte demnach per Flugzeug nach Israel reisen. Als das Sicherheitspersonal auf seine Hose aufmerksam wurde, musste der Mann den Inhalt derselben offenbaren. Aus dem Hosenbund holte er einen kleinen Stoffbeutel mit einer lebenden Boa.



Da der Mann keine entsprechenden Dokumente vorlegen konnte, wurde das 40 Zentimeter lange Tier beschlagnahmt. Die Schlange kam in eine Reptilien-Auffangstation nach Brandenburg. Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Der Vorfall ereignete sich bereits an Heiligabend, der Zoll vermeldete nun aber den "kuriosesten Fund 2018".