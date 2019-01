Bild: dpa/Hirschberger

Weitere Städte betroffen - Bombendrohung gegen Justizzentrum in Potsdam

11.01.19 | 10:52 Uhr

Bombenalarm in Potsdam: Unbekannte drohen damit, am Justizzentrum einen Sprengsatz hochgehen zu lassen. Möglicherweise ist die Drohung Teil einer Serie - an anderen deutschen Gerichten gingen ähnliche Drohungen ein.

Gegen das Justizzentrum in Potsdam ist eine Bombendrohung eingegangen. Wie die Brandenburger Polizei am Freitagmorgen mitteilte, kündigt sie "die Explosion eines Sprengsatzes am heutigen Tag" an. Das Gebäude, in dem unter anderem das Landgericht untergebracht ist, sei geräumt worden, sagte eine Polizeisprecherin rbb|24. Rund 200 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Einsatzkräfte und Sprengstoffspürhunde durchsuchen derzeit das Gebäude. Die Polizei ist seit etwa 9 Uhr vor Ort. Auch die Feuerwehr Potsdam ist vor Ort, wie sie auf Twitter mitteilte.

Auch Drohungen in anderen Städten

Die Drohung in Potsdam ist offenbar Teil einer Serie von Bombendrohungen. In mehreren deutschen Städten sind am Freitagvormittag die Landgerichte geräumt worden. Betroffen waren Gerichte in Potsdam, Magdeburg, Erfurt, Wiesbaden und Kiel. In allen Fällen sei die Drohung per E-Mail eingegangen, bestätigte die Polizei. Nach Angaben der Polizei in Magdeburg wurde in der Mail mit einem Anschlag auf bundesweiter Ebene gedroht. Der Absender sei anonym, hieß es weiter. In Erfurt hatte ein Sprengstoffspürhund bei der nachgehenden Suche nicht angeschlagen. Die Arbeit im Gerichtsgebäude könne bald wieder aufgenommen werden, hieß es am Vormittag von der Polizei Erfurt.

In den vergangenen Wochen hatten bereits Bombendrohungen an anderen Landgerichten in Schleswig-Holstein die Einsatzkräfte beschäftigt. Bei keinem der Vorfälle waren verdächtige Gegenstände gefunden worden.

Sendung: Antenne Brandenburg, 11.01.2019, 11:00 Uhr