In der Potsdammer Innenstadt beginnt die Entschärfung eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg. Tausende Anwohner müssen ihre Häuser verlassen, S- und Regionalbahnen sind unterbrochen. Bis zum Nachmittag muss mit Einschränkungen gerechnet werden.

Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in der Potsdamer Innenstadt seit 8 Uhr ein Sperrkreis eingerichtet. Im Abstand von 800 Metern rund um den Fundort am Leipziger Platz in der nördlichen Speicherstand müssen sämtliche Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Etwa 5.900 Personen sind betroffen.



In dem Sperrkreis liegen der Hauptbahnhof, ein Hotel, die Staatskanzlei, der Landtag, Ministerien sowie mehrere Museen. Zudem befinden sich dort zwei Pflegeheime, eine Stätte für betreutes Wohnen und das Sport- und Freizeitbad blu. Alle Einrichtungen bleiben bis zum Ende der Sperrung geschlossen.