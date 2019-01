In der Potsdamer Innenstadt ist bei Bauarbeiten erneut ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Für die Entschärfung muss am Donnerstag unter anderem der Hauptbahnhof geschlossen werden - Tausende Pendler werden betroffen sein.

Eine in Potsdam entdeckte 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird am Donnerstag entschärft. Bei der gezielten Suche in Vorbereitung eines Neubauvorhabens war der Sprengkörper aufgetaucht, sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow auf Anfrage am Dienstag.

Bombenentschärfung am Mittwoch in Potsdam

Am Donnerstag wird nach den Angaben ab 8.00 Uhr ein Sperrkreis um den Fundort in der nördlichen Speicherstadt am Leipziger Platz gezogen. Etwa 600 Personen sind betroffen, die größtenteils nicht an ihren Arbeitsplatz können. In dem Sperrkreis liegen der Hauptbahnhof, ein Hotel, die Staatskanzlei, der Landtag, Ministerien sowie mehrere Museen. Zudem befinden sich dort zwei Pflegeheime, eine Stätte für betreutes Wohnen und das Sport- und Freizeitbad blu. Alle Einrichtungen bleiben bis zum Ende der Sperrung geschlossen. Mehr als 300 Helfer werden im Einsatz sein, um zu kontrollieren, ob der Bereich geräumt ist.

Mit Einrichtung des Sperrkreises wird der Hauptbahnhof gesperrt werden, sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow auf Anfrage von rbb|24. S-Bahnen aus Berlin werden schon an der Station Babelsberg enden, beziehungsweise erst von dort losfahren. Der RE 1, den viele Berlin-Pendler aus Richtung Magdeburg nutzen, wird nur bis zum Bahnhof Sanssouci fahren können, sagte er. Derzeit stehe noch nicht fest, wie Pendler von Sanssouci nach Babelsberg gebracht werden könnten. "Die Deutsche Bahn muss sich darüber Gedanken machen", so Brunzlow.

Betroffen sind auch mehrere Straßenbahn- und Buslinien.

Nach Angaben der Stadt ist es der 194. Fund eines Weltkriegs-Sprengkörpers in der brandenburgischen Landeshauptstadt seit 1990.