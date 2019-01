Auf einem eingezäunten und verschlossenen Gelände des Neuköllner Ordnungsamtes in der Juliusstraße sind am Sonntagabend neun Fahrzeuge ausgebrannt. Ein Anwohner habe kurz vor 22 Uhr einen lauten Knall gehört, die brennenden Fahrzeuge entdeckt und die Feuerwehr alarmiert, meldete die Polizei am Montag.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um eine politische Tat handele, teilte die Polizei am Montag mit. Der Staatsschutz ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Martin Hikel (SPD), sprach von einem gezielten Brandanschlag gegen das Ordnungsamt, den er aufs Schärfste verurteile. Zum Hintergrund und den Motiven lägen derzeit keine Informationen vor.

Der Vorsitzende und innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Burkard Dregger, forderte eine schnelle Aufklärung der Hintergründe des Brandanschlags. "Schon deshalb, weil der Verdacht naheliegt, es könnte sich hier um einen Racheakt krimineller Clans handeln", so Dregger. Die Sichereitsvorkehrungen müssten dringend verbessert werden, so der Politiker in einer Pressemeldung am Montag weiter.



Laut Polizei brannten in der Nacht zu Montag weitere Fahrzeige in Berlin: In Lichtenberg wurden in der Schulze-Boysen-Straße ein Pkw und in der Rufolf-Seiffert-Straße ein Transporter in Brand gesetzt. Auch in diesen Fällen ermittelt der Staatsschutz.