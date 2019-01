Rauchschwaden am Alexanderplatz: In einer Ladenpassage des U-Bahnhofs bricht ein Brand aus, es wird weiträumig abgesperrt. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht, die Bahnen fahren wieder regulär. Zwei Menschen verletzen sich leicht, die Feuerwehr spricht von "Riesenglück".

Ein Brand im U-Bahnhof Alexanderplatz mitten im Feierabendverkehr hat am Dienstag in Berlin einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. 80 Feuerwehrleute mit 30 Fahrzeugen bekamen das Feuer in einem Schuhgeschäft im Zwischengeschoss des mehrgeschossigen U-Bahnhof-Knotenpunkts jedoch bald unter Kontrolle, berichtete ein Sprecher vor Ort. Hunderte Menschen wurden ohne Zwischenfälle und mit Hilfe des BVG-Wachdienstes in Sicherheit gebracht.