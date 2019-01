In einer Werkhalle in Zossen (Teltow-Fläming) ist in der Nacht zum Mittwoch ein Großbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit mehr als 100 Kräften und 30 Fahrzeugen im Einsatz, sagte ein Sprecher des Brandenburger Lagezentrums am Morgen.

Die Halle, die einer Speditionsfirma gehört, stehe komplett in Flammen und sei teilweise eingestürzt. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude habe bislang verhindert werden können, so der Sprecher. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.