Ein mehrstöckiges Wohnhaus ist in Berlin-Gesundbrunnen in Brand geraten. 100 Feuerwehrleute rückten aus. Bis zum Mittag gelang es ihnen, die Einsatzstelle unter Kontrolle zu bringen.

In Berlin-Gesundbrunnen hat am Mittwoch ein komplettes Wohnhaus gebrannt. Nach rbb-Informationen war das Feuer offenbar in einem Imbiss im Erdgeschoss ausgebrochen. Es weitete sich auf alle sechs Etagen des Hauses in der Drontheimer Straße aus.

Nach etwa einer Stunde berichtete die Feuerwehr, der Brand sei unter Kontrolle. Nach den letzten Nachlöscharbeiten konnten die Kräfte wieder abrücken.

Etwa 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Bewohner des Hauses hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, so dass niemand verletzt wurde.