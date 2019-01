Das Rauschgift mit einem Verkaufswert von sieben Millionen Euro sei bereits am Dienstag in einem aus Polen eingereisten Auto bei einer Kontrolle auf der A 11 in Richtung Berlin in Höhe Eberswalde entdeckt worden. Das teilten Sprecher des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder) und der Bundespolizei am Freitag mit. Nach Angaben der Beamten ist es der größte Drogenfund seit 20 Jahren. Der Drogenfund sei in diesem Ausmaß für die Region außergewöhnlich, sagte Sven Brenner, Leiter des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder). Im vergangenen Jahr seien in seinem Bereich 8,3 Kilo Rauschgift beschlagnahmt worden, 2017 seien es zwölf Kilo gewesen.

Der 63 Jahre alte Fahrer wurde festgenommen. Seinen Angaben nach sei er auf dem Weg in die Niederlande gewesen.