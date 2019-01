rbb/Kontraste Audio: Inforadio | 31.01.2019 | Benjamin Eyssel | Bild: rbb/Kontraste

Beispiel aus Oder-Spree - Aggressive Psychotiker überfordern Behörden in Brandenburg

31.01.19 | 19:00 Uhr

Es ist nur eine Minderheit der psychisch Kranken, die aber ihrem Umfeld das Leben zur Hölle macht – teils auch mit Gewalttaten. Ein Fall aus Brandenburg zeigt, wie hilflos Opfer – aber auch Polizei und Behörden sind. Von B. Eyssel, B. Malter, M. Pohl Das ARD-Magazin Kontraste berichtet ab 21:45 Uhr im Ersten ausführlich über das Thema.

Tauche im Kreis Oder-Spree. In einem Mehrfamilienhaus zieht im Sommer 2017 ein junger Mann ein. Über Monate bedroht er Nachbarn, beschädigt Eigentum. Besonders betroffen: die Nachbarin Nadine E. Die Alleinerziehende hat kein Geld, um alles zu reparieren. An ihrem Auto sind die Schäden immer noch deutlich zu sehen. "Hier sind die Einschüsse. Er hat da in der Nacht irgendwie mit der Pistole mit Leuchtsternen gegen geschossen, gegen die Autos. Dann waren auch die Scheiben kaputt", schildert Nadine E.

Anwohnerin Nadine E. | Bild: rbb/Kontraste

"Momente, in denen wir nicht reaktionsfähig sind"

Der Nachbar tötet auch die Katze der Familie. Er schlitzt das Tier auf und legt den blutverschmierten Kadaver mit einem Schraubenzieher im Kopf vor die Haustüre, erzählt Nadine E. Er bedroht aber auch sie persönlich. "Er hat dann gesehen, dass ich die Polizei gerufen habe wegen der Katze. Dann ist er mit einer Sturmmaske rausgekommen und hat zu mir gesagt: 'Du bist die Nächste. Also wollte er mich auch aufschlitzen." Ihr Nachbar leidet an einer paranoiden Schizophrenie. Für solche Fälle ist eigentlich der Sozial-psychiatrische Dienst zuständig. Doch der Leiter des Gesundheitsamtes im Kreis Oder-Spree, Rutker Stellke, gesteht gegenüber Kontraste ein, dass der Dienst bei gewaltbereiten Menschen an seine Grenzen stößt. "Grundsätzlich brauchen wir eine weitere Verstärkung in dem Gebiet. An vielen Tagen sind wir den Dingen auch gewachsen, es ist aber durchaus so, das müssen wir zugestehen, dass wir Momente erleben, wo wir nicht unmittelbar reaktionsfähig sind", so Stellke.

Nahlah Saimeh, psychiatrische Gutachterin | Bild: rbb/Kontraste

Warten auf die Eskalation

Die Allgemeinpsychiatrie ist mit aggressiven Kranken oft überfordert. Patienten werden meist schnell wieder entlassen, auch um Kosten zu sparen. Eine schwere Psychose aber kann nur langfristig therapiert werden. Diese Versorgungslücke muss häufig die Polizei ausbaden, immer wieder lösen dieselben Leute Einsätze aus. Man wisse zwar, wie gefährlich solche Fälle sein können, sagt die psychiatrische Gutachterin Nahlah Saimeh. Derzeit sei es aber kaum möglich, frühzeitig einzugreifen. "Der Ist-Zustand ist zur Zeit so, dass wir in bestimmten Fällen nichts anderes tun können, als zu warten, dass die Situation eskaliert, um dann eine Handhabe zu haben, jemanden in der forensischen Psychiatrie entsprechend einer Behandlung zuführen zu können."

Hohe Hürden für Einweisung

Für den Maßregelvollzug – eine Art Gefängnis für psychisch kranke Straftäter – gelten hohe Hürden: Es muss bereits eine Straftat begangen worden sein, eine verminderte Schuldfähigkeit als Folge der psychischen Erkrankung bestehen und vom Täter auch künftig eine erhebliche Gefahr erwartet werden. Dadurch soll verhindert werden, dass Menschen zu Unrecht weggesperrt werden. In Tauche im Kreis Oder-Spree gab es keine Hilfe. Die alleinerziehende Mutter Nadine E. ist wegen der Gewalt und der Drohungen mit ihren Kindern weggezogen. "Man konnte ihm ja gar nicht die Hilfe anbieten, die er gebraucht hätte. Im Gegenteil, jetzt brauchen wir Hilfe. Oder hätten gerne Hilfe gehabt, die wir ja auch nicht gekriegt haben."

Sendung: Kontraste, 31.01.2019, 21.45 Uhr