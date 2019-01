dpa/Ralf Hirschberger Audio: Inforadio | 22.01.2019 | Interview mit Henryk Wichmann | Bild: dpa/Ralf Hirschberger

Politiker sieht keine Rückständigkeit auf dem Land - CDU-Politiker Wichmann widerspricht Juli Zeh

22.01.19 | 15:10 Uhr

Der Brandenburger CDU-Politiker Henryk Wichmann hat den Vorwurf der Schriftstellerin Juli Zeh, die Landbevölkerung sei rückständig, zurückgewiesen. Der Vater von vier Kindern stellt keine Unterschiede zwischen Stadt und Land etwa bei der Kindererziehung fest.



Den pauschalen Vorwurf, Menschen in ländlichen Regionen seien rückständig, weist der CDU-Landtagsabgeordnete Henryk Wichmann aus Brandenburg zurück. Der stellvertretende Fraktionschef reagierte im Gespräch mit dem rbb auf Aussagen der Schriftstellerin und ehrenamtlichen Verfassungsrichterin in Brandenburg, Juli Zeh. In einem Interview mit der "Baseler Zeitung" hatte die 44-Jährige gesagt, auf dem Lande gebe es einen Rückstand in der Entwicklung bestimmter Werte. Als Beispiel führte Zeh die Kindererziehung und die Einstellung gegenüber Fremden an.

Wichmann sieht keine unterschiedliche Erziehung

Das Leben auf dem Land sei zwar robuster als in der Stadt und man setze zum Teil andere Maßstäbe, sagte Wichmann, der sich für seine Partei unter anderem um die Entwicklung des ländlichen Raums kümmert, am Dienstag im Interview dem rbb-Inforadio. Dass sich aber zum Beispiel die Stile in der Kindererziehung zwischen Stadt und Land um Jahrzehnte unterscheiden, könne er nicht feststellen. Er sei viele Jahre auch im Jugendhilfeausschuss in der Uckermark tätig gewesen, da habe es Familien mit Erziehungsproblemen gegeben, die gebe es aber auch in den Städten. Dass die Menchen auf dem Land zudem konservativer seien, sehe man ja teilweise auch an den Wahlergebnissen. Das heiße aber nicht, dass sie nicht dafür offen sein würden, sich neuen Herausforderungen in der Erziehung zu stellen.

Zu Zehs Vorwurf, Fremendfeindlichkeit zeige sich auf dem Land offener, sagte Wichmann, es gebe auf dem Land ja viel weniger Menschen mit Migrationshintergrund als in den großen Städten. Es sei aber seiner Meinung nach für Menschen eine Herausforderung, sich auf ein Zusammenleben mit fremden Menschen einzustellen, die kaum Kontakt zu anderen Nationen, Kulturen und Religionen gehabt haben, bevor Flüchtlinge auch in ihrem kleinen Dorf in der Uckermark lebten.

Der 41-jährige Lychener sagte weiter, das Problem der ländlichen Regionen sei, dass die Politik sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht ausreichend um sie gekümmert habe. Infrastrukturprobleme wie schlechte Funknetze oder Ärztemangel müssten Bund und Länder stärker in den Blick nehmen. Dazu verpflichte sie die Verfassung.

Bekannt wurde Wichmann durch einen Film

Henryk Wichmann ist geborener Templiner, Vater von vier Kindern und sitzt seit 2009 als Abgeordneter im Brandenburger Landtag. Bundesweit bekannt wurde Wichmann durch die Fernsehdokumentation "Herr Wichmann von der CDU" von Regisseur Andreas Dresen aus dem Jahr 2003 sowie dem Nachfolgefilm "Herr Wichmann aus der dritten Reihe" von 2012. Im Dezember vorigen Jahres kehrte er Potsdam den Rücken und als neuer Sozialdezernent der Uckermark zurück in seine Heimat.