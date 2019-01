Bild: dpa/Susannah V. Vergau

Schriftstellerin lebt seit 2007 in Brandenburg - Juli Zeh kritisiert Rückständigkeit auf dem Land

21.01.19 | 13:10 Uhr

Gerade ist sie zur Richterin am Brandenburger Verfassungsgericht gewählt worden, jetzt findet sie klare Worte zum Landleben: Die Schrifstellerin Juli Zeh, die seit 2007 in der Mark lebt, beschreibt Landbewohner als rückständig - was bestimmte Werte betrifft.

Die deutsche Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh sieht in der Kindererziehung auf dem Land noch Nachholbedarf. "Hier draußen sagen Eltern noch zu ihren Kindern: 'Hör auf zu heulen, sonst fängst du dir eine'", berichtet die 44-Jährige in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der der "Basler Zeitung". Es gebe ein paar Jahrzehnte Rückstand "in der Entwicklung bestimmter Werte", sagte die Schriftstellerin, die seit 2007 in einem Dorf im Brandenburger Havelland lebt und die im Dezember vom Brandenburger Landtag zur ehrenamtlichen Richterin am Landesverfassungsgericht gewählt wurde.



Zeh betont auch positive Seiten des Landlebens

Zudem, so die gebürtige Bonnerin weiter, wachse die Fremdenfeindlichkeit: "Ich weiß (...) von Freunden aus anderen Dörfern, dass sich die Offenherzigkeit beim Äußern von Fremdenfeindlichkeit um den Faktor 10.000 multipliziert hat." Zugleich betonte Zeh positive Seiten des Zusammenlebens in ländlichen Regionen. "Auf dem Dorf weiß man noch, was Hilfsbereitschaft und Loyalität bedeuten. Die Bindungen zwischen den Menschen sind stark." Sie fügte hinzu, die Menschen auf dem Lande interessierten sich ihrer Beobachtung nach nicht so sehr für den Staat und seine Politik. Es sei aber auch kein Wunder, wenn sich die Leute von der Politik abwenden, "wenn die letzte Regionalbahn gestrichen wird, der letzte Arzt die Praxis verlässt und die letzte Apotheke schließt".

Die Schriftstellerin ist promovierte Juristin

Juli Zeh ist promovierte Juristin. Sie ist vor allem durch ihren 2016 erschienenen Roman "Unterleuten" bekannt, der in einem fiktiven Dorf in Brandenburg spielt und die Konflikte zwischen Einheimischen und Zugezogenen schildert. "Unterleuten", so die Autorin, stehe nicht so sehr für ein realistisches Dorf, sondern für unsere Gesellschaft und die Frage, was uns als Gesellschaft noch zusammen hält: "Ob es überhaupt noch einen Überbau gibt, eine Idee von Gemeinschaft, oder ob wir alle zu Individualisten geworden sind, auch im Sinne von egoistischen Entscheidungen, die wir treffen, weil wir diese Ideen nicht mehr haben."