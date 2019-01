Wochenenden verlaufen in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) normalerweise recht entspannt: Spaziergänge, Fußballspiele, Kaffeekränzchen. Ein Video vom Sonntag zeigt hingegen, dass in der Kleinstadt vor den Toren Berlins auch mächtig was los sein kann. Der "Handelsblatt"-Journalist Dietmar Neuerer filmte zufällig, wie eine Rotte Wildschweine mitten am Tag durch ein Wohngebiet in seiner Nachbarschaft galoppiert.

Aus einem fahrenden Auto heraus ist zu sehen, wie 20 bis 25 Tiere an den pittoresken Vorgärten vorbeifegen und sich vom parallel fahrenden Autoverkehr auf der Straße Hohe Kiefer nicht stören lassen. Innerhalb von 24 Stunden wurde das Video bei Twitter mehr als 160.000 angesehen und bereits Hunderte Male geteilt.