Die Brandenburger Polizei ist wieder einem Handel mit gefälschten Krebs-Medikamenten auf der Spur. LKA-Ermittler aus Brandenburg haben am Mittwoch gemeinsam mit Kollegen vor Ort insgesamt sieben Wohnungen und Firmensitze in Baden-Württemberg, Ungarn und der Schweiz durchsucht, das teilte das Brandenburger Polizeipräsidium am Freitag mit.

Bei den Untersuchungen wurden demnach umfangreiche Unterlagen sichergestellt. Unter anderem wurde auch der Geschäftsführer eines ungarischen Pharmaunternehmens als Beschuldigter durch die ungarischen Behörden vernommen.