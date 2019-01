Dazu zählt ein Mann aus Luckenwalde (Teltow-Fläming), der durch einen Böller eine Fingerkuppe verlor, wie die Polizei in einer vorläufigen Bilanz am Dienstag mitteilte. Im Potsdamer Ernst von Bergmann-Klinikum mussten in der Nacht drei schwere Handverletzungen operiert werden. In Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) wurde ein 14 Jahre alter Jugendlicher schwer verletzt, als eine Rakete neben dem Kopf explodierte.

Zudem wurde in Frankfurt (Oder) ein Feuerwehrmann bei einem Löscheinsatz angegriffen und leicht verletzt. Er habe am Neujahrsmorgen eine Platzwunde an der Lippe erlitten, weil ein Mann gegen seinen Kopf geschlagen habe, teilte die Polizeidirektion Ost am Dienstag mit. Eine Gruppe von Jugendlichen hatte ein Feuerwerk gezündet, dabei war eine Wiese in Brand geraten. Bei dem Einsatz soll der Tatverdächtige die Löschkräfte an ihrer Arbeit gehindert haben.