Fußgängerin stirbt bei Unfall in Ludwigsfelde

In Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) ist eine Fußgängerin ums Leben gekommen. Die Frau wurde am Samstagnachmittag von einem Auto erfasst.



Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, überquerte die 78-Jährige die Brandenburgische Straße, als sie von dem Wagen angefahren wurde. Die Frau wurde zu Boden geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie starb später im Krankenhaus.



Der Fahres des Autos war ein 53-Jähriger. Warum er die Fußgängerin übersehen hat, und ob er zu schnell unterwegs war, ermittelt jetzt die Polizei.