Viele Nutztierhalter fürchten sie: die in Brandenburg lebenden Wölfe. Vor allem im Südwesten und Südosten sind die Tiere mittlerweile heimisch und greifen nicht nur Schafe, Ziegen und Kälber, sondern auch Fohlen an. Auch 2018 sind die Risszahlen wieder gestiegen.

Bei den 2018 gerissenen Tieren handelte es sich nach Angaben des Landesumweltamtes vorwiegend um Schafe (235) und Kälber (65), aber auch Ziegen (27) und Damwild (73) gehörten zu den bevorzugten Opfern der Raubtiere. Vereinzelt werden auch Fälle gemeldet, in denen Fohlen angegriffen werden. Zum ersten Mal sei ein solcher Fall 2015 bekannt geworden; zwei weitere Fohlen wurden im März 2017 und im April 2018 gerissen.

Nutztierhalter, die einen Schaden erlitten haben, können Beihilfen des Landes Brandenburg in Anspruch nehmen. Nach Angaben des Landesumweltamtes summierten sich diese seit 2007 auf knapp 293.000 Euro.

Wegen der steigenden Nutztierschäden haben der Deutsche Bauernverband und das Aktionsbündnis Forum Natur am Mittwoch eine Obergrenze für Wölfe gefordert. Der Bestand an Wölfen in Deutschland wachse jährlich um etwa 30 Prozent, erklärten die Verbände. Anlässlich der in Berlin stattfindenden Agrarministerkonferenz fordern sie ein aktives Eingreifen in die Wolfsbestände.