Der Bruder des in Berlin in Untersuchungshaft sitzenden Clanchefs Arafat Abou-Chaker ist ebenfalls festgenommen worden. Er sei am Montagabend in Dänemark gefasst worden, sagte eine Sprecherin der Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch und bestätigte damit entsprechende Presseberichte. Beiden werde vorgeworfen, eine Entführung von Familienmitgliedern des Rappers Bushidos geplant zu haben.