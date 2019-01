Als das Kanzleramt 2001 eröffnet wurde, war von Energiewende, Flüchtlingen und Brexit noch keine Rede. Heute sind viele dieser Themen beim Kanzleramt angesiedelt, in dem die Mitarbeiter kaum noch Platz finden. Bis 2028 sollen sie einen Erweiterungsbau bekommen.

Doppelt belegte Büros, Mitarbeiter in Ausweichquartieren, umfunktionierte Gesprächsräume - im Bundeskanzleramt ist es eng geworden. Ob Migration, Terrorbekämpfung oder Cyberkriminalität: Wegen neuer Aufgaben hat sich die Zahl der Beschäftigen in der Berliner Regierungszentrale seit Eröffnung im Jahr 2001 von 410 auf rund 750 Kolleginnen und Kollegen nahezu verdoppelt. Ein Neubau soll Abhilfe schaffen, wie Kanzleramtsminister Helge Braun am Dienstag ankündigte.