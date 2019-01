Sie ist lesbisch, er ist schwul, zusammen haben sie eine Tochter – gezeugt durch künstliche Befruchtung. Als "Co-Eltern" leben Christine Wagner und Gianni Bettucci in einer gemeinsamen Wohnung in Neukölln. Ihr Motto: Eltern ja, Liebe oder beste Freunde nein.

Christine Wagner: Das, was wir sind, dafür gibt's eigentlich kein richtiges Wort. Wir sagen: Wir sind Co-Eltern. Wir sind nicht befreundet. Das ist etwas Neues. Wir sind Eltern zusammen, wir kennen uns gut. Aber wir sind nicht beste Freunde, das ist noch mal was anderes.

Wagner: Grundsätzlich mussten einige Werte und Erziehungsvorstellungen zusammenpassen, politische Einstellungen – so ganz konträr sollte man da nicht sein. Letztendlich ist es auch ein Bauchgefühl, Sympathie, wie bei der Partnerwahl. Man hat das Gefühl: "Okay, das passt, mit dem Menschen kann ich mir vorstellen, viele Jahre zusammen zu sein. Aber auch eine körperliche Sache – er durfte mir nicht körperlich unangenehm sein, denn ich möchte ein Kind mit ihm. Das ist eine körperliche Angelegenheit. Wenn ich ihn irgendwie abstoßend gefunden hätte, hätte das auch nicht funktioniert.

Wagner: Abwehrend. Meine Eltern fanden es am Anfang überhaupt nicht gut. Aber als es tatsächlich soweit war und sie ihn kennengelernt haben, kehrte sich das um 180 Grad. Da war es schon fast zu viel, sie haben ihn fast als ihren Schwiegersohn aufgenommen. Da mussten wir schon ein bisschen bremsen und sagen: "Halt, Stopp – es ist nicht der Schwiegersohn, es ist Co-Parenting. Wir sind Eltern zusammen und eine Familie. Aber ich bin nicht verheiratet." Da mussten sie erstmal ihren Weg finden. Ich glaube, das war vorher so ein bisschen das "abstrakte Monster", was sie sich nicht vorstellen konnten: "Was tut ihr eurem Kind an und so weiter". Als sie gesehen haben, dass das ein Mensch aus Fleisch und Blut ist, der eine integre Persönlichkeit hat und ein liebenswerter, sympathischer Typ ist, da waren die Zweifel über Bord geworfen.



Bettucci: Als ich meinem Vater vom Projekt erzählt habe, war er sogar total begeistert. Er hat mich danach kaum in Ruhe gelassen, weil er Großvater werden wollte. Als ich einmal bei Skype am Reden war mit meinen Eltern, sie wohnen in Florenz, hat meine Mutter angefangen zu weinen. Sie hat drei Monate lang geweint. Und dann habe ich entschieden: "Okay, ich bringe Christine nach Florenz." Da hat meine Mutter gesehen: Christine ist eine normale Frau, kein "lesbisches Monster". Aber wenn du eine Lesbe als Frau siehst und einen Schwulen als Mann und sie haben gemeinsam ein süßes Kind – ist doch alles gut.