Am Samstag sind erneut bundesweit Demonstrationen gegen den Strafrechtsparagrafen 219a geplant, darunter auch in Berlin. Am Rosa-Luxemburg-Platz ist am Mittag eine Kundgebung geplant. Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung rechnet mit etwa 1.000 Teilnehmern.

Bei den Kundgebungen in insgesamt 20 Städten soll die ersatzlose Streichung des Strafrechtsparagrafen gefordert werden. Er verbietet die Werbung für Abtreibungen. Auf Grundlage des Paragrafen hatten Gerichte Ärzte verurteilt, die auf ihrer Internetseite darüber informierten, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen.



Union und SPD hatten sich Mitte Dezember auf ein Eckpunktepapier zur Neuregelung des Paragrafen geeinigt. Demnach sollen staatliche Stellen damit beauftragt werden, Informationen darüber zur Verfügung zu stellen, welche Ärzte und medizinische Einrichtungen Abtreibungen vornehmen. Die Kritiker lehnen den Gesetzentwurf ab und mahnen, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen die Situationen von Ärzten und Schwangeren sowie Beratungsstellen weiter verschlechtern.