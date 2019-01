Das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen im Berliner Tiergarten ist beschmiert worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entdeckte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Beschädigung am Sonntagabend gegen 20:40 Uhr. Demnach wurde schwarze Farbe auf die Scheibe des Denkmals in der Ebertstraße geschmiert.

Da ein politisches Tatmotiv vermutet wird, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen. Die 2008 eingeweihte Erinnerungsstätte wurde bereits mehrfach beschädigt.

Das Denkmal zeigt in Endlosschleife wechselnde Filme zum Thema Homosexualität. Am Sonntag, dem Holocaust-Gedenktag, hatte es an dem Mahnmal ein stilles Gedenken gegeben, zu dem der Lesben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD) aufgerufen hatte.