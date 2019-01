Berliner Polizei ermittelt in eigenen Reihen

Ein Video, in dem zu sehen ist, wie ein Objektschützer der Polizei in der U-Bahn bepöbelt wird, hat in Berlin für Empörung gesorgt. Nun berichtet der Tagesspiegel: Es handelte sich um Beweismaterial der Polizei und hätte nicht veröffentlicht werden dürfen.