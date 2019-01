Sonderkontrollen an Berliner Bahnhöfen

Die Bundespolizei hat am Wochenende besonders viele Personen an Berliner Bahnhöfen kontrolliert, ohne Verdacht. Die Beamten sollten gefährliche Gegenstände einkassieren, die als Waffen benutzt werden könnten. Wieso dürfen sie das? Und was hat es gebracht?