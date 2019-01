Nach einem Unfall auf der A100 muss mit Verkehrsbehinderungen und langen Staus auf dem Berliner Stadtring gerechnet werden. Zwischen den Anschlussstellen Messedamm und Dreieck Funkturm waren am Donnerstagnachmittag zwei Lkw zusammengestoßen. In Richtung Neukölln mussten daraufhin zwei Spuren gesperrt werden, nur die linke Spur ist derzeit frei.

In Richtung Neukölln staut sich der Verkehr ab der Auffahrt Beusselstraße. Zudem stand der Verkehr am Donnerstagmittag auf der A111 ab dem Tunnel Flughafen Tegel. Auch in Richtung Tegel gab es auf der A100 Stau ab der Auffahrt Hohenzollerndamm.