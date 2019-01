Bild: dpa/Peter Steffen

Seit dem 1. Januar 2019 - Das "dritte Geschlecht" ist da – aber nur für wenige

02.01.19 | 06:22 Uhr

Seit dem 1. Januar gibt es neben männlich und weiblich "divers" als offizielles drittes Geschlecht. Aber viele Menschen, die es wollen, können es gar nicht erst bekommen. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

"Es war fast wie von Stunde null", erzählt Lynn. Wie von Stunde null sei Lynn klar gewesen, dass irgendetwas anders ist. Nur was, war lange unklar. Mit 20 Jahren erfährt Lynn es dann endlich: Lynn wurde zwar als Mädchen aufgezogen, ist aber keins. Lynn ist allerdings auch kein Junge. Lynn ist intergeschlechtlich: "Ich hatte Hoden und Eierstöcke, eine Gebärmutter und eine Prostata, einen Penis und eine Vagina." Bis Lynn zwei Jahre alt war, gab es sieben Operationen, die Lynn zum Mädchen machen sollten: "Man hat mir meinen Penis abgeschnitten, aber ich sag Dir eins: Einen Penis kann man abschneiden und es Klitoris nennen, aber der Penis bleibt." Heute ist Lynn 34, lebt in Berlin und redet ganz offen darüber, wie es ist, intergeschlechtlich zu sein. Aber darüber reden ist das eine – es auch schwarz auf weiß zu haben, das andere. Seit Jahresbeginn ist das endlich möglich. Denn seitdem gibt es in Deutschland neben männlich und weiblich ein drittes staatlich anerkanntes Geschlecht: divers. "Ich liebäugele sehr stark damit, das eintragen zu lassen", erzählt Lynn, "einfach weil ich damit auch in der Gesellschaft gesehen werden möchte." Trotzdem: Wirklich glücklich ist Lynn mit dem neuen dritten Geschlecht nicht.

Lynn | Bild: rbb/Klaas-Wilhelm Brandenburg

Das Bundesverfassungsgericht sagt: Das Geschlecht ist mehr als nur Biologie

Das fängt schon beim Namen an: "Das Wort 'divers' finde ich problematisch, weil es für mich kein Geschlecht darstellt." Es sei eher ein Sammelbegriff, findet Lynn: "Ich hätte 'inter' oder 'zwittrig' besser gefunden." Das macht durchaus Sinn – vor allem, wenn man sich anschaut, wer den Geschlechtseintrag 'divers' überhaupt bekommen kann: ausschließlich intergeschlechtliche Menschen. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil, das erst zur Einführung des dritten Geschlechts führte, festgestellt: Das Geschlecht wird "von sozialen und psychischen Faktoren mitbestimmt" [bundesverfassungsgericht.de]. Anders ausgedrückt: das Geschlecht ist mehr als die reine Biologie. Warum wird also von rein biologischen Faktoren abhängig gemacht, wer das dritte Geschlecht bekommen kann?

Können Mediziner das Geschlecht eines Menschen besser beurteilen als der Mensch selbst?

"Jeder, der sein Geschlecht wechseln will, wird natürlich immer eine Begründung geben und einen Nachweis führen müssen", sagt Marc Henrichmann, Berichterstatter für das Personenstands- und Meldewesen der CDU-Bundestagsfraktion. Als Begründung reiche eine eigene Einschätzung des Geschlechts nicht aus, weil ansonsten – so meint Henrichmann – das Geschlecht ständig angezweifelt werden könnte. Aber warum sollen beispielsweise Mediziner besser beurteilen können, welches Geschlecht ein Mensch hat, als der Mensch selbst? Oft raten Mediziner Eltern intergeschlechtlicher Kinder immer noch zu Operationen, welche deren Kind zum "richtigen" Jungen oder Mädchen machen sollen. Damit machen sie ihre Einschätzung des Geschlechts allein an der Biologie fest, obwohl das Bundesverfassungsgericht sagt: auch soziale und psychische Faktoren sind wichtig.

"In Anbetracht der Zeit war nur die Minimallösung möglich"

Ein weiterer Kritikpunkt an der neuen Regelung: Warum dürfen die Menschen, die das dritte Geschlecht haben wollen, nicht selbst darüber entscheiden, wie es am Ende heißt? Schließlich wissen sie das doch selbst am besten, argumentieren Kritiker. Stattdessen müssen sich all diese Menschen zwangsweise als 'divers' bezeichnen. Nachdem vielen von ihnen im Laufe ihres Lebens erst Mann oder, wie bei Lynn, Frau als Name für ihr Geschlecht aufgezwungen wurde, passiert nun das gleiche in einer eigentlich extra für sie geschaffenen Kategorie. Marc Henrichmann von der CDU gibt dann auch zu: "In Anbetracht der Zeit, das muss man ganz offen sagen, war nur die Minimallösung möglich." Das Bundesverfassungsgericht hatte im Oktober 2017 entschieden, dass es spätestens ab 1. Januar 2019 ein drittes Geschlecht geben muss oder der Staat ganz auf die Erhebung des Geschlechts verzichten soll. Gesetzesentwürfe, die mehr Menschen den Zugang zu einem anderen offiziellen Geschlecht als männlich oder weiblich ermöglicht hätten, gab es schon damals, zum Beispiel vom Deutschen Institut für Menschenrechte.

Juno* Göppel | Bild: privat

"Ich muss meine Identität einklagen, und das ist ziemlich scheiße"

Auf diese hat die Bundesregierung jedoch nicht zurückgegriffen, sondern ihr eigenes Süppchen gekocht – weshalb Menschen wie Juno* Göppel – das Sternchen ist gewollt und Teil des Vornamens – jetzt nur noch der Gang vors Gericht bleibt. Göppel ist 19, transgeschlechtlich, wohnt in Berlin-Schöneberg und erzählt: "Schon mit zehn Jahren war mir klar, dass ich in dieses binäre System, dass es also angeblich nur Mann und Frau gibt, nicht reinpasse." Bei der Geburt wurde Göppel aber das männliche Geschlecht zugewiesen, und auch rein biologisch würden Mediziner Göppel als Mann bezeichnen. "Dabei kann ich damit überhaupt nichts anfangen." Göppel nennt sich selbst 'nicht-binär', also weder Mann noch Frau. Weil es aber ausschließlich 'divers' als drittes Geschlecht gibt, klagt Göppel jetzt: "Ich möchte meinen Geschlechtseintrag streichen lassen." Es gebe zurzeit einfach keine Kategorie, in die sich Göppel einordnen kann oder möchte. "Ich muss also meine Identität einklagen, und das ist ziemlich scheiße." Gerade liegt Göppels Antrag auf Streichung des Geschlechtseintrags beim Amtsgericht – "und ich hoffe, dass es schnell klappt". Wenn das dritte Geschlecht nicht immer divers heißen müsste und auch nicht nur für transgeschlechtliche Menschen offen wäre – Juno* Göppel hätte viel Zeit und Nerven gespart.

Sendung: Radioeins, 02.01.2019, 17:10 Uhr

Der lange Weg zum dritten Geschlecht Am 10. Oktober 2017 entschied das Bundesverfassungsgericht: Der Gesetzgeber muss bis spätestens 1. Januar 2019 neben männlich und weiblich einen weiteren, positiven Geschlechtseintrag schaffen. Bis Ende 2018 konnten intergeschlechtliche Menschen ihren Geschlechtseintrag lediglich ganz streichen lassen – das reichte dem Bundesverfassungsgericht aber nicht. Die Bundesregierung ließ sich mit einem Entwurf für das neue Personenstandsgesetz, das die vom Staat offiziell anerkannten Geschlechter regelt, Zeit – weshalb der Bundestag die Gesetzesänderung erst in seiner letzten Sitzung des letzten Jahres beschließen konnte. In einem früheren Entwurf des neuen Personenstandsgesetzes, das vom Bundesinnenministerium kam, hieß das dritte Geschlecht übrigens noch "anderes". Nach großer Kritik von trans- und intergeschlechtlichen Menschen und den SPD-Ministerinnen für Justiz und Familie, der Begriff sei abgrenzend und ausgrenzend, einigte man sich schließlich auf "divers", obwohl vorher auch "inter" in der Diskussion war.