"Do svidaniya", Eisbär Wolodja

Berliner Tierpark gibt Eisbären in die Niederlande

Der Vater des noch namenlosen Eisbärenbabys aus dem Berliner Tierpark, Wolodja (7), ist nicht mehr im Hauptstadtzoo zu sehen. Auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms sei er bereits am Mittwoch in einen niederländischen Zoo gebracht worden, teilte die Einrichtung am Donnerstag mit.

Ziel ist demnach, dass Wolodja dort für Nachwuchs sorgt: Im Zoo Rhenen werde er zwei Eisbärinnen im Alter von 18 und 25 treffen, hieß es. Nach erfüllter Mission solle Wolodja "voraussichtlich in den nächsten Jahren" nach Berlin zurückkehren.