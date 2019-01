Erzählt ein Kind, es habe sich den Knochen mehrfach gebrochen und daher eine Schraube im Bein, kann Ben lebhaft davon berichten, wie er auch einen Knochenbruch erlitt – selbstverständlich unter spektakulären Umständen – und die Schrauben von der anschließenden Operation noch immer in seinem Körper stecken. Wenn wir ihn dann mit hochgezogenen Augenbrauen fragen, wann ihm das wohl passiert sein könnte, dass wir, als seine Eltern davon zum erstem Mal hören, sagt er mit schelmischem Blick sowas wie "äh, als ich in den Ferien bei Oma war". Dann lachen wir meist alle zusammen, und gut ist es.

Das mit dem Mann vor der Schule finden wir jetzt aber doch nicht wirklich lustig. Da ich aber über die sozialen Medien mitbekommen hatte, dass sehr viele – meiner Meinung nach vor allem überbesorgte – Erziehungsberechtigte in meinem Umfeld in Angst und Sorge vor einem angeblich berlinweit agierenden Kinderschänder sind, klingelt es bei mir. Der Mann solle, so wurde es auf Twitter, Facebook und in Whatsapp-Nachrichten hektisch verbreitet, vor sehr vielen Berliner Schulen den Kindern auf dem Schulweg auflauern.

Das kommt mir alles total überzogen vor, doch ein kleines bisschen Angst habe ich natürlich auch. Auf meine Nachfragen, was der Mann denn zu ihm gesagt habe, bleibt Ben vage. Er hätte einen Rucksack aufgehabt und ihm eher was hinterhergerufen. Er könne sich nicht mehr erinnern, was genau. Aber, so viel könne er mit Bestimmtheit sagen, der Mann hätte rote Haare und Sommersprossen gehabt. "Bingo", denke ich.

Denn das ist in etwa war die Täterbeschreibung, die eine Grundschule aus Reinickendorf an die Eltern ihrer Schüler geschickt hatte und die auf Facebook die Runde gemacht hatte. "Habt ihr denn vielleicht in der Schule über Leute gesprochen, die Kinder vor Schulen ansprechen?", frage ich suggestiv. Das Kind nickt begeistert. "Ja!", ruft er. "Wir sollen die ignorieren oder wegrennen". Und, so berichtet er weiter, es habe in Berlin wirklich gerade einen "bösen Mann" gegeben und der habe rote Haare und Sommersprossen. Genau wie Delia seiner Klasse. "Da haben wir immer gerufen, Delia war das", erzählt Ben und findet die ganze Angelegenheit aufregend und total witzig. Nach einem kurzen Vortrag zum Thema Hexenjagd einigen wir uns darauf, dass Ben definitiv nicht angesprochen wurde und dass er sich sofort meldet bei Erziehern oder Lehrern beziehungsweise uns, falls das jemals passiert.