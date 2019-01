Henry Kübitz 17036 Neubrandenburg Montag, 21.01.2019 | 15:37 Uhr

Endlich mal ein mutiger Jäger, auch wenn er nicht aus Deutschland stammt !

Laut seriöser Angaben verdoppelt sich die Zahl der Wölfe in Deutschland z.Z. aller 3 Jahre.

Das ist so etwa wie das "Schneeballprinzip".

Heute leben etwa 1000 Wölfe in Deutschland, wer rechnen kann, weiß, wieviele das in 3 Jahren werden !

Wölfe überfahren an der Autobahn 11 in Finnowfurt, am Autobahnkreuz Werder, gerade erst an der Autobahn in Wolfsburg(was für ein Zufall), die Tiere sind ja so scheu, siehe der abgeschossene Problemwolf "Kurti" in der Lüneburger Heide.

Gibt es denn auf der "Grünen Woche" in Berlin auch einen Fachvortrag zum Thema "Nutztiere und der Wolf" ?