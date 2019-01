Bild: imago/epd

Wahl ins Bischofsamt der EKBO - Drei Kandidaten, drei Vorstellungsgottesdienste, ein Ziel

27.01.19 | 08:46 Uhr

Auch Kirchenoberhäupter gehen in den Ruhestand: Im Herbst geht der Bischof der evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg, Markus Dröge, in den Ruhestand. An diesem Sonntag stellt sich der erste Kandidat in einem Gottesdienst vor. Von Ulrike Bieritz



Bischof von Berlin, Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz zu sein, ist anspruchsvoll: Knapp eine Millionen Mitglieder hat die EKBO, Zahl kontinuierlich sinkend. Gleichzeitig erwarten Politik, Gesellschaft und die Gläubigen viel. So ist die Diakonie ein wichtiger Partner bei der Obdachlosen- und Flüchtlingshilfe, evangelische Schulen und Kindergärten erfreuen sich eines großen Interesses, auch bei Nichtkirchenmitgliedern. Und Bischof Markus Dröge war in seiner Amtszeit immer einer, der sich auch in politischen Diskussionen zu Wort meldete und dessen Meinung gefragt war, etwa wenn es um Christen in der AfD ging. Zwei Männer und eine Frau bewerben sich nun um die Nachfolge. Die Ausgangsposition ist für alle Kandidaten gleich: Sie halten in der Marienkirche in Mitte, der Bischofskirche der EKBO, einen Gottesdienst und predigen. Anschließend präsentieren sie sich mit einem rund 20-minütigen Vortag zum Thema "Erkennbar Kirche sein" und beantworten Fragen.

Hintergrund imago/Emmanuele Contini Die Nachfolgersuche Der Bischof oder die Bischöfin vertritt die Landeskirche in der Ökumene und in der Öffentlichkeit. Zu seinen oder ihren Aufgaben zählt, Theologinnen und Theologen zu ordinieren und landeskirchliche Einrichtungen und Werke zu visitieren. Er oder sie hat zugleich den Vorsitz der Kirchenleitung inne. Die Landessynode wählt die Nachfolge von Bischof Dr. Markus Dröge auf ihrer Frühjahrssynode, die vom 5. bis 6. April 2019 in Berlin stattfindet. Der Amtswechsel ist am 16. November 2019 geplant. Ort St. Marienkirche, Karl-Liebknecht-Straße 8, 10178 Berlin Termine 27. Januar 2019, 15 Uhr: Dr. Christian Stäblein 10. Februar 2019, 15 Uhr: Heidrun Dörken 24. Februar 2019, 15 Uhr: Prof. Dr. Jochen Arnold Internet-Livestream www.ekbo.de/livestream

Christian Stäbler gilt als leidenschaftlicher Prediger

Den Anfang macht am 27. Januar Propst Christian Stäblein. Wie die anderen beiden Kandidaten kommt er nicht aus der Region und hat keine ostdeutsche Vergangenheit, was durchaus von einigen Gläubigen kritisch gesehen wird. Aber ihn kennen die Berliner und Brandenburger schon länger: Seit gut drei Jahren ist er Stellvertreter von Bischof Markus Dröge und theologischer Leiter des Konsistoriums, der obersten Verwaltungsbehörde der Landeskirche. Der 51-Jährige ist in Hannover aufgewachsen und gilt als leidenschaftlicher Prediger. Er kann gut auf Menschen zugehen und vor allem theologische Themen für Religionsferne verständlich und mit Humor vermitteln. Er kennt die schwierige Situation der Landeskirche, deren Mitgliederzahlen kontinuierlich zurückgehen, in der Gemeinden zusammengelegt, Kirchenkreise größer werden, in der auch Populisten in der Politik immer stärker werden und das Vertrauen in Institutionen sind. Von einer enormen Vertrauenskrise spricht Stäblein. Polarisierungen nähmen zu und deshalb gehe es auch darum, um Vertrauen zu werben.

Heidrun Dörken sind die Themen Bildung und Digitalisierung wichtig

Heidrun Dörken (56) ist in Frankfurt am Main aufgewachsen. In Heidelberg und Marburg studierte sie Theologie, sprach einige Zeit das "Wort zum Sonntage" im Ersten und ist derzeit evangelische Senderbeauftragte für den Hessischen Rundfunk. Dörken sieht ihren Blick von außen als Vorteil. Die hiesige Landeskirche sei ein "Hotspot in Europa", sagt sie. Was die Kirche an Herausforderungen zu bieten habe, gebe es sonst nirgendwo und als Beispiel nennt sie Säkularisierung und Ost-West. Ihr sind die Themen Bildung und Digitalisierung wichtig. Wer zu Alexa oder anderen Sprachsystemen sage: "Spiel ein Lied von Paul Gerhardt" - dann müsse das da auch rauskommen, meint sie. Am 10. Februar stellt sich Heidrun Dörken in Berlin vor.

Jochen Arnold will "Magic Moments" schaffen

Musik bestimmt das Leben von Jochen Arnold (51). Geboren in Marbach am Neckar hat er Theologie und Kirchenmusik studiert. Er war Kantor in Rom, war Chorleiter und hat ein Aufbaustudium Popularmusik absolviert. Seit 2004 leitet der Pfarrer das Michaeliskloster Hildesheim, das Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik der hannoverschen Landeskirche, eine Fortbildungseinrichtung für Gottesdienst und Predigt. Als wichtigste Aufgabe eines Bischofs sieht er die Kommunikation des Evangeliums, Kirche sei ein Ort, wo der Himmel offen sei, für alle Menschen. Gottesdienste zu besonderen Feierlichkeiten, wie Hochzeiten und Taufen seien eine Chance auf Menschen zuzugehen. Er wolle "Magic Moments" schaffen. Jochen Arnold wird am 24. Februar erklären, was er damit meint.

Gewählt wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin Dröges am 1. Aprilwochenende auf der Synode, von den 114 Mitgliedern des Kirchenparlaments. Einen eindeutigen Favoriten gibt es bisher nicht. Nach dem Bischofswahlgesetz sind bis zu fünf Wahlgänge möglich. Erforderlich ist immer eine Zweidrittelmehrheit. Im fünften Wahlgang tritt dann nur noch der oder die Kandidatin an, die im vierten Wahlgang die meisten Stimmen bekommen hat. Kommt die Zweidrittelmehrheit auch hier nicht zustande, müssen neue Kandidaten gefunden werden. Eingeführt wird der oder die neue Bischöfin am 16. November in der St. Marienkirche. Das rbb Fernsehen wird den Gottesdienst übertragen. Sendung: Abendschau, 27.01.2018, 19:30 Uhr