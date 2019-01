Ähnlich, wenn auch ein bisschen besser, sah es in Brandenburg aus: Hier fielen 42,4 Prozent der Fahrschüler durch die theoretische und 31,4 Prozent durch die praktische Prüfung. In beiden Bundesländern sind die Durchfallquoten im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.

Warum die Brandenburger und Berliner so schlecht bei den Prüfungen abschneiden, ist auch Experten ein Rätsel. "Da suchen wir alle nach Erklärungen", sagte der geschäftsführende Direktor des Brandenburger Fahrlehrerverbandes, Hendrik Schreiber. Eine mögliche Erklärung sei, dass der Verkehr und auch die Prüfungen mit Video-Fragen heute komplexer seien als früher. Schreiber geht auch davon aus, dass bei manchen Führerscheinanwärtern die Prüfung an mangelnden Deutschkenntnissen scheitere. Zwar gebe es die Möglichkeit, sich in einer von zwölf Fremdsprachen testen zu lassen - doch längst nicht alle gewünschten Sprachen seien abgedeckt.

Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes gab es in Berlin mit einem Anstieg von 7,7 Prozent den größten Zuwachs bei den abgelegten praktischen Prüfungen bundesweit. Der Berliner Fahrlehrerverband führt dies auf den hohen Zuzug in die Hauptstadt zurück. "Unsere Fahrschulen verzeichnen seit drei Jahren steigende Anmeldezahlen bei den 18-Jährigen", sagte der Vorsitzende des Verbands, Peter Glowalla. Die jungen Berlinerinnen und Berliner nimmt er bei den Durchfallquoten in Schutz: "Die zehn bis 20 Prozent der Verkehrsteilnehmer, die sich in Großstädten an keine Regeln halten, machen einem Fahranfänger das Leben schwer."