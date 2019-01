Bild: dpa/Paul Zinken

Feinstaubbelastung - Friedrichshain hatte bundesweit die dreckigste Silvesterluft

02.01.19 | 15:11 Uhr

Feuerwerk ist nicht nur laut und hell, sondern sorgt auch für jede Menge Dreck. In der Silvesternacht war die Feinstaubbelastung nirgendwo in Deutschland so hoch wie in Berlins Partyhochburg.

Bei den Feiern zum Jahreswechsel haben vor allem die Berliner viel Feinstaub in der Luft verkraften müssen. Eine Stunde nach Mitternacht wurden an einer Station in Friedrichshain 853 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen, wie Ute Dauert vom Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau am Mittwoch sagte. Höhere Werte als in der Frankfurter Allee gab es demnach sonst nirgends in Deutschland. Als eine besondere Feinstaubbelastung gilt ein Wert von mehr als 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Diese Menge Feinstaub in der Luft gilt als Tagesgrenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit.

Ab 50 Mikrogramm Feinstaub sprechen die Experten von Belastung

In Berlin erfolgen an elf Stationen stündlich Messungen. Grenzwerte der Europäischen Union schreiben vor, dass die Feinstaubbelastung im Tagesdurchschnitt 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft nicht überschreiten. Die Messungen erfolgen an besonders belasteten Stellen. Wenn dort die Belastungen regelmäßig über den Grenzwerten liegen, ist die Kommune - das Land Berlin - verpflichtet, dort Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen zu veranlassen, also etwa Fahrverbote oder Zufahrtsbeschränkungen für bestimmte Autotypen.

Experte: Es kratzt vielleicht, aber macht nicht krank

Allerdings weist das Umweltbundesamt auch darauf hin, dass nahezu überall in Deutschland am Silvestertag und am Neujahrsmorgen sehr starke Winde herrschten. Sie sorgten vermutlich dafür, die Höchstwerte vergangener Jahre in diesem Jahr nicht erreicht wurden. Beim Jahreswechsel von 2017 zu 2018 war die höchste Belastung noch in Fürth gemessen worden. Sie hatte mit 1.330 Mikrogramm pro Kubikmeter deutlich über den jetzigen Spitzenwerten gelegen. Auch Ingolstadt und Nürnberg hatten damals die 1.000er-Marke überschritten. "Das ist schon eine extreme Spitze, wenn man von 20 als Normalwert spricht", so die UBA-Expertin.



Obwohl die Feinstaubbelastung zum Jahreswechsel enorm ist, macht sie gesunde Menschen nicht krank. "Es kratzt vielleicht im Hals oder brennt in den Augen", sagte Dauert. Problematisch sei eher das Leben mit dauerhaft erhöhten Konzentrationen.



Hintergrund Wie entsteht Feinstaub? Feinstaub kann natürlich entstehen - etwa bei Wüstenstaub - oder durch menschliches Handeln erzeugt werden - etwa bei Verbrennungen oder durch Reifenabrieb. Wichtigste vom Menschen geschaffene Feinstaubquellen sind Kraftfahrzeuge, Heizwerke, Abfallverbrennungsanlagen, Öfen und Heizungen in Wohnhäusern. In Städten ist vor allem der Straßenverkehr eine bedeutende Feinstaubquelle, wobei der Feinstaub nicht nur aus Motoren – vorrangig aus Dieselmotoren – in die Luft gelangt, sondern auch durch Bremsen- und Reifenabrieb sowie durch die Aufwirbelung des Staubes auf der Straßenoberfläche. In der kalten Jahreszeit ist aber auch die Belastung durch das Heizen mit Kohle und Holz ein Problem. In der Kritik stehend zunehmend Komfortöfen. Das sind Holzöfen die als Zweitheizung befeuert werden, um es zu Hause gemütlich zu haben.



Wie groß ist Feinstaub? Als Feinstaub, Schwebstaub oder englisch "Particulate Matter" (PM) bezeichnet man winzige, unsichtbare Teilchen in der Luft, die nicht sofort zu Boden sinken, sondern in der Luft schweben. Man unterscheidet Feinstaub an Hand der Größe: Unter PM 10 versteht man alle Staubteilchen, deren Durchmesser kleiner als 10 Mikrometer (das sind 10 Millionstel Meter) ist. Unter PM 2,5 versteht man noch kleineren Staub mit einem Durchmesser kleiner als 2,5 Mikrometer. Manchmal ist auch von Ultrafeinstaub (UFP) die Rede, der kleiner als 1 Mikrometer ist. Im obigen Artikel ist von PM10 die Rede.

Was tut Berlin gegen die Feinstaub-Belastung? Neben dem Einbau von Diesel-Partikelfiltern war die Einführung der Berliner Umweltzone die wichtigste Maßnahme, um die Feinstaub-Konzentration zu senken. Der Beitrag durch den lokale Straßenverkehr hat dadurch deutlich abgenommen und war laut Senatsangaben 2017 nur noch halb so hoch wie 2005. Derzeit überarbeitet die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz den Luftreinhalteplan für Berlin. Dabei wird auch geprüft, wie im Heizungen - insbesonde mit Kohle oder Holz - weniger Feinstaub ausstoßen könnten. Gerade so genannte Komfort-Öfen, die zusätzlich zur regulären Heizung mit Holz betrieben werden, stoßen viel verzichtbaren Feinstaub aus.

Wo kann ich aktuell die Feinstaub-Belastung einsehen? Die aktuelle Belastung durch Feinstaub in Berlin veröffentlicht die Umweltverwaltung auf ihrer Webseite. Auch das Land Brandenburg veröffentlicht die gemessenen Luftwerte online. Das Umweltbundesamt hat außerdem eine Übersichtsseite eingerichtet, um übersichtlich die Zahl der Überschreitungstage an verschiedenen Messstellen zu verfolgen.



Der Messpunkt in der Frankfurter Allee

